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الرياض: القبض على تشكيل عصابي خطير (فيديو)

منشور 21 آذار / مارس 2021 - 01:54
شرطة سعودية
جميع أفراد التشكيل العصابي في العقد الثاني من العمر

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين ثبت تورطهم في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال.

وأوضحت الشرطة أن التشكيل العصابي مكون من 3 مقيمين من الجنسية التشادية، وآخر من الجنسية المالية، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وثبت تورطهم جميعا في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال، تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبمباشرة إجراءات الاستدال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 24 حادثا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركزت جميعها بحي منفوحة، حيث قدرت قيمة المسروقات جميعها بمبلغ 28 ألف ريال، وقد جرى توقيفهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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