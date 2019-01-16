الرياض سهلت فرار 5 سعوديين من اميركا

وذكرت الشبكة عدم تقديم المسؤولين السعوديين حتى حزيران/يونيو 2018 أي معلومات حول نورا.

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنّ 5 طلاب جامعيين سعوديين في ولاية أوريغون الأمريكية، بحقهم تهم جنائية اختفوا، مدعية أنّ سلطات بلادهم ساعدتهم في الهرب.

وأشارت الشبكة أنّ القضاء الأمريكي وجه تهما جنائية بين 2012 و2016 إلى المواطنين السعوديين هم عبد الرحمن سامر نورا، وعبد العزيز الدويس، ووليد علي الحارثي، وسليمان علي غويث، وعلي حسن الحمود.

وادعت الشبكة أنّ الحكومة السعودية لعبت دورا في مساعدة مواطنيها على الهرب من إمريكا.

ولفتت إلى أنّ التهم الموجهة إليهم تشمل القتل بسبب الإهمال، والاغتصاب والاستغلال الجنسي للإطفال.

وأوضحت الشبكة في خبرها أنّ عبد الرحمن سامر نورا تسبب في وفاة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وأنّ الحكومة السعودية دفعت الديّة المترتبة على نورا الذي هرب من أمريكا عائد إلى بلده في آب/أغسطس 2016 بعد تأمينه جواز سفر.

وذكرت الشبكة عدم تقديم المسؤولين السعوديين حتى حزيران/يونيو 2018 أي معلومات حول نورا.