الزعيم الروحي للتبتيين يطلب من طفل قبلة من الفم

شكل التسجيل المصور الذي راج عبر منصات التواصل الاجتماعي للزعيم الروحي للتبتيين، الدالاي لاما، يطلب فيه من أحد الأطفال أن يقوم بتقبيله من الفم ومص لسانه خلال مناسبة دينية شمالي الهند حالة من الغضب والاستياء العارمين.

ولحق بـالدالاي انتقادات شديدة، حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي تصرفات الدالاي لاما مسيئة جدا له ولمركزه وللمجتمع بشكل عام، الأمر الذي اجبره وهو الزعيم الروحي للتبتيين، إلى تقديم اعتذار علني من خلال بيان قام مكتبه باصداره.

وقال البيان: "نرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك للعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، كما أسف الزعيم الروحي خلال البيان على وقوع تلك الحادثة.

وأشار البيان أنه وغالبا ما يمازح قداسته الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات.

Trigger warning: Pedophilia



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.pic.twitter.com/3O8nEabwiK — Saif (@isaifpatel) April 8, 2023

ودار الحوار بين الدالاي لاما والطفل في 28 فبراير عندما خاطب الدالاي لاما مجموعة طلبة في معبد تسغلاخهانغ في دارامشالا، شمال الهند، وفقا لوسائل إعلام هندية.

ويقطن الزعيم الدالاي لاما الحائز على جائزة السلام والبالغ من العمر 87 عاما في الهند منذ العام 1959 عقب فشل انتفاضة على السلطات في الصين.