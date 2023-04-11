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الزعيم الروحي للتبتيين يطلب من طفل قبلة من الفم

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 09:05
الزعيم التبتيين الروحي يطلب من طفل قبلة من الفم في مناسبة دينية
الزعيم التبتيين الروحي يطلب من طفل قبلة من الفم في مناسبة دينية

شكل التسجيل المصور الذي راج عبر منصات التواصل الاجتماعي للزعيم الروحي للتبتيين، الدالاي لاما، يطلب فيه من أحد الأطفال أن يقوم بتقبيله من الفم ومص لسانه خلال مناسبة دينية شمالي الهند حالة من الغضب  والاستياء العارمين.

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ولحق بـالدالاي انتقادات شديدة، حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي تصرفات الدالاي لاما مسيئة جدا  له ولمركزه وللمجتمع بشكل عام، الأمر الذي اجبره وهو الزعيم الروحي للتبتيين، إلى تقديم اعتذار علني من خلال بيان قام مكتبه باصداره.

وقال البيان: "نرغب في الاعتذار للصبي وعائلته، وكذلك للعديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، كما أسف الزعيم الروحي خلال البيان على وقوع تلك الحادثة.

وأشار البيان أنه وغالبا ما يمازح قداسته الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات.

 

 

ودار الحوار بين الدالاي لاما  والطفل في 28 فبراير عندما خاطب الدالاي لاما مجموعة طلبة في معبد تسغلاخهانغ في دارامشالا، شمال الهند، وفقا لوسائل إعلام هندية.

 

ويقطن الزعيم  الدالاي لاما الحائز على جائزة السلام والبالغ من العمر 87 عاما في الهند منذ العام  1959 عقب فشل انتفاضة على السلطات في الصين.

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