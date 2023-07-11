السباح الجزائري جواد صيود: حاربة رئيس الاتحاد فرد عليه بـ 9 ذهبيات

رد السباح الجزائري جواد صيود على رئاسة الاتحاد الوطني للسباحة التي حاربته وحاولت تهميشه بحصده لـ 9 ميداليات ذهبية في 9 مسابقات شارك فيها في البطولة العربية التي تستضيفها مدينه وهران الجزائرية

بطل احرز وزنه ذهب

ولم يقف السباح جواد صيود (23 عاماً) عند حد احراز الذهبيات بل حطم الرقم القياسي الذي كان مسجلاً في وقت سابق باسم التونسي أسامة الملولي مقدما اداءا مبهرا ينبئ ببلوغه البطولات العالمية في وقت قريب

وعلى الرغم من تحقيق السباح جواد صيود بطولات باسم الجزائر في مسابقات افريقية العام الماضي حيث احرز 7 ذهبيات و4 فضيات في بطولة افريقيا في تونس كما فاز بأربع ذهبيات في بطولة العرب 2021 بأبوظبي مقدما اداءا رائعا يدعو الى تبنيه والاعتناء به ، الا انه واجه عكس ذلك





عراقيل وعقبات امام جواد صيود

لكن ما قدمه البطل الجزائري لبلاده واجه الاستمرار فيه عده عقبات ومع ذلك تخطاها متحديا المسؤولين بالارقام والبراهين ، وفجر والده في مؤتمر صحفي فضائح كاشفا النقاب عن عدم مشاركة نجله في طولة العالم في اليابان لعدم نيله تأشيرة دخول

واكد الوالد ان نجله يتعرض للظلم دائما وهناك جهات تحاول تحطيمه، رغم الإنجازات التي يُحققها ورفعه الراية الجزائرية عالياً في مختلف الفعاليات التي شارك فيها.

وقال صيود الوالد ان ابنه جواد لا علاقة له الآن باتحاد السباحة، هو مرتبط باللجنة الأولمبية الجزائرية. وهناك من يتلاعب به ويحاول تحطيمه حيث انه الوحيد من السباحين الجزائريين الذي لم يحصل على مستحقاته المالية حيث سارع الرئيس عبد المجيد تبون "الذي تكلم مع ولدي شخصياً وخصص له مبلغاً مالياً من أجل التحضير".