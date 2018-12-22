"السترات الصفراء" يتظاهرون في عدة مدن هولندية

اعتراضهم على سياسات رئيس الوزراء مارك روتيه وحكومته.



شهدت عدة مدن هولندية، السبت، مظاهرات لأصحاب "السترات الصفراء" احتجاجا على سياسات الحكومة.

وتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" في أمستردام ولاهاي وروتردام وعدد من المدن.

وأعرب المشاركون في المظاهرات، الذين يكونون عادة من المجموعات اليمينية المتطرفة، عن اعتراضهم على سياسات رئيس الوزراء مارك روتيه وحكومته.

وفي لاهاي، تجمع حوالي 30 من أصحاب "السترات الصفراء" أمام مبنى البرلمان، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء، وساد التوتر لفترة قصيرة بين المتظاهرين والشرطة عندما صادر رجال الشرطة عصي الأعلام من المتظاهرين لأسباب أمنية.

وفي أمستردام، تظاهر حوالي 30 من "السترات الصفراء" في ميدان "دام".

وفي روتردام، تجمع حوالي 80 محتجا على جسر أراسموس.