السجن المؤبّد للمتّهمين باعتداءي باردو وسوسة في تونس

حكم القضاء التونسي، الجمعة، على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة في 2015 بالسجن المؤبّد، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدّث باسم النيابة العامّة سفيان السليطي إنّ متّهمين آخرين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تراوحت مدّتها بين ستّة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متّهماً آخر.

ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت محكمة البداية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف.

أ ف ب