السجن لاميركي في السعودية بتهمة دعم الارهاب

حكمت محكمة سعودية على المواطن الاميركي السعودي سعد إبراهيم الماضي، بالسجن 16 عاما بسبب نشره تغريدات على تويتر، صنفتها بانها تدعم الارهاب واشارت مصادر عائلية ان الادعاء طلب الحكم على المذكور مدة 42 سنة الا انه تم تخفيضها الى 16 فقط.

واكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في إفادة صحفية احتجاز سعد الماضي بسبب "تغريدات" طالت المملكة

وقال "نواصل الاتصالات مع الرياض لإطلاق سراحه".

ووفق باتيل فقد تم توقيف سعد الماضي الماضي في السعودية، منذ ديسمبر الماضي، فيما اعلن ابراهيم نجل المعتقل في تصريحات صحفية "إن والده المتقاعد سافر من فلوريدا الاميركية الى السعودية في زيارة عائلية " وتم اعتقاله وكانت الادلة في المحكمة 14 تغريدة نشرت خلال السنوات السبعة الماضية وكانت في سياق التعبير عن الرأي حيث ان والده لا يتبع اي تنظيم او توجه سياسي

وحسب التقارير فقد انتقد المعتقل سعد الماضي ما وصفه بـ "سياسات الحكومة والفساد"، الا انه اتهم "باعتناق فكر إرهابي ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم الإرهاب وتمويله"

وتتضمن التغريدات انتقادا لهدم أجزاء من الأحياء القديمة في جدة ومكة، والقلق بسبب الفقر في البلاد كما اتهم ابراهيم الماضي بعدم الإبلاغ عن الإرهاب

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر في الحكومة الاميركية ان الخارجية الاميركية أثارت قضية سعد مع الحكومة السعودية على مستويات عليا، الا ان العائلة تشكك في ذلك وتعتبر ان المعتقلين الاميركيين في ايران وروسيا وفنزويلا لهم اولوية للعودة الى الولايات المتحدة الاميركية