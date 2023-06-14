السجن لقيادي اسلامي مغربي بتهمة التحرش الجنسي

قضت محكمة مغربية، بحبس قيادي في جماعة العدل والإحسان، الإسلامية عاما واحدا بتهمة التحرش الجنسي فيما اعتبرت الجماعة المعارضة المحاكمة سياسية

وادانت المحكمة المغربية محمد أعراب باعسو، بالحبس وقالت ان تهمة التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء"، ثبتت عليه فيما برأته من تهمة الاتجار بالبشر مع تعويض بحوالى 6 آلاف دولار للضحية

وقال القيادي في الجماعة، حسن بناجح، لوكالة الانباء الفرنسية ان الاجهزة الامنية اعتقلت باعسو في أكتوبر بينما كان برفقة سيدة في وضع مخل واتهم بداية "بالخيانة الزوجية" و"استدراج أشخاص لممارسة الدعارة" بعدما اتهمته تلك السيدة "باستغلالها جنسيا"، بحسب محاميتها عائشة كلاع التي اكدت ان المتهم "كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها"

وتؤكد جماعة العدل والإحسان ان باعسو حوكم بسبب نشاطه السياسي ويوضح حسن بناجح الأربعاء ان "سقوط تهمة الاتجار بالبشر سقوط للملف بكامله وإقرار ببراءته، وإعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو من أجل انتمائه وآرائه".

وتعتبر جماعة العدل والإحسان الصوفية محظورة في المغرب ومعروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي، وغالبا ما يتم اتهام معارضين سواءا سياسيين او اعلاميين او غير ذلك بتهم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر