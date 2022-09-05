السجن لمدير مطعم اردني عاشر موظفته القاصر برضاها وافقدها عذريتها

زادت محكمة التمييز حكما بقوبة السجن بحق مدير مطعم مارس أنشطة جنسية بالتراضي مع موظفته القاصر الى اكثر من 9 سنوات بعد ان حكمت محكمة الجنايات عليه بالسجن لـ لمحكمة 7 سنوات

وحسب تقارير اعلامية اردنية فقد حكمت محكمة الجنايات على المتهم بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بممارسة أنشطة جنسية 19 مرة مع موظفته البالغة من العمر 17 عامًا قبل ان تعدله محكمة التمييز الى 9 سنوات و4 أشهر وبررت المحكمة الاخيرة بـ "فقدان الضحية لعذريتها”.

وفي التفاصيل فقد عملت الضحية بمطعم في عمان وتطورت علاقتها مع الجاني وهو مديرها وادى ذلك الى ان مارست الفتاة “أنشطة جنسية مع المدعى عليه في عدة مناسبات” وقد وعدها بعقد قرانه عليها الا انه هرب واختفى الامر الذي دفع الفتاة لتقديم دعوى قضائية ضده.