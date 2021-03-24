السجن 6 أشهر لعريس "المروحية" في الأردن (فيديو)

قضت محكمة أردنية بالحبس ستة أشهر على عريس كان أقام حفل زفافه بحضور مئات الاشخاص، مخالفا بذلك القيود المفروضة لكبح انتشار وباء كورونا، وحاول التحايل على القيود عبر الهبوط بطائرة مروحية في مزرعة أقيم فيها الحفل.

وقالت صحيفة "الغد" ان محكمة بداية مدينة الزرقاء (شمال شرق العاصمة الاردنية عمان)، قضت بالحبس 6 أشهر على العريس وصاحب المزرعة، وتغريمهما الرسوم لمخالفة أمر الدفاع رقم 16، بإقامة تجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصاً.

وغلّظت الحكومة الاردنية عقوبة إقامة التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع وتنظيمها والمشاركة فيها.

وحدد أمر صدر بموجب قانون الدفاع معاقبة كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين مقابل فرض غرامة مقدارها 100 دينار على كل من يوجد أو يشارك في التجمع .