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السديس يندد بـ"سفاهات" مشاهير التواصل

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:36
السديس يندد بـ"سفاهات" مشاهير التواصل

ندد خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس الجمعة، بمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا الباحثين منهم عن الشهرة بأي ثمن، وحتى لو تطلب ذلك تخليهم عن قيمهم ومبادئهم وأخلاقهم.

وقال السديس في خطبة الجمعة، ان من المؤلم رؤية بعض من يلقبون بمشاهير ومؤثري مواقع التواصل يسعى الى الشهرة "حثيثا حتى إنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها".

واضاف ان هذا البعض "ربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع".

كما حذر السديس متابعيهم مما يبثونه من "تفاهات وسفاهات وغثائيات".

ودعا الى وضع ضوابط وقوانين رادعة لأمثال هؤلاء المشاهير، وحث "الساسة والعلماء والدعاة ونخب الفكر والثقافة والإعلام" لتوعية العامة حول خطرهم على المجتمع والنشء.

كلمات دالة:عبد الرحمن السديسمشاهير مواقع التواصلخطيب المسجد الحراممكةالسعودية

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