السطو على معسكر للجيش الأميركي في الكويت

قال مصدر أمني كويتي الخميس، ان مجهولين سرقوا ثلاث حاويات (لم يكشف عن محتواها) من معسكر للجيش الأميركي في العبدلي بمحافظة الجهراء شمال غربي البلاد.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المصدر قوله "أنه سجلت قضية سرقة ثلاث حاويات (كونتينر) من معسكر الجيش الأميركي الخاص بالرماية في منطقه الأديرع بالعبدلي".

واوضح المصدر ان ضابطا من الجيش الأميركي "سجل قضية سرقة لتلك الحاويات"، مضيفا ان رجال الأدلة الجنائية والمباحث انتقلوا الى الموقع للمعاينة، "وجرى تعميم أوصاف الحاويات على رجال الشرطه والدوريات".

ولم يكشف المصدر عن محتوى الحاويات المفقودة، وملابسات وتاريخ فقدانها.

وتستضيف الكويت عددا من القواعد العسكرية الأميركية التي يتواجد فيها الاف الجنود.

وسبق ان تعرض برج مراقبة في المعسكر نفسه للسرقة العام الماضي من قبل مجهولين.

وقالت صحيفة "الراي" حينها ان ضباط الجيش الأميركي اكتشفوا سرقة البرج البالغ ارتفاعه 13 مترا، أثناء تفقدهم للمعسكر، وقاموا بتقديم بلاغ لضبط السارقين

وأوضحت المصار الأمنية أن البرج المسروق إضافة إلى آليات ومعدات عسكرية تابعة للمعسكر تم نقلها مؤخراً إلى جانب المعسكر من منطقة مناورات تمرين رماية الخليج 2021