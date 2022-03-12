السعودية: إعدام 81 شخصا ينتمون لتنظيمات متطرفة وجماعة الحوثي

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 شخصا، مدانين بالانتماء لتنظيمات متطرفة مثل القاعدة و"داعش"، وجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن المدانين اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، حسب وصفها.

كما اتهم البيان المدانين بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.

وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 شخصا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وهي تتضمن الانتماء ينتمون لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن.