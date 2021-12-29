السعودية: اجراءات جديدة على المصلين في الحرمين

اعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، فرض إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من يوم غد الخميس على ضوء ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا وسرعة انتشار المتحور اوميكرون.

اجراءات جديدة في الحرمين الشريفين

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ان هذه الاجراءات ستبدا يوم الخميس ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا حيث سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

مواعيد الدخول الى الحرمين

وأكد المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. pic.twitter.com/VfjX30GvI0 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 29, 2021

الداخلية: اعادة فرض استخدام الكمامات

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد دعت الى إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

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