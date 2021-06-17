السعودية: اختتام مناورات الإنزال الجوي "طويق 2".. فيديو

اختتمت، أمس الأربعاء، مناورات الإنزال الجوي المشترك والمختلط، المعروف باسم "طويق 2"، الذي أجري في قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز الجوية، في القطاع الأوسط السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أنه اختتمت مناورات "طويق 2"، بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز الجوية، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، والملحق العسكري الإماراتي في المملكة، العميد الركن عبد الله بن حسن الطنيجي

وأكدت الوكالة أنه شارك في التمرين العسكري عدد من الدول العربية، واستمر لمدة أسبوعين، حيث تم تنفيذ الكثير من المناورات والعمليات العسكرية خلال تلك التمرين، وأجري عدد من المحاضرات والندوات الفنية والعملياتية والجوية، وكان الهدف من هذا التمرين العسكري هو تبادل الخبرات بين القوات المشاركة.

وذكر اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، أن تمرين "طويق 2" شهد نجاحا كبيرا، مؤكدا تحقيق جميع أهداف التمرين التكتيكية والإستراتيجية والعملياتية، مقدما الشكر لجميع المشاركين في التمرين من الدول العربية، والمشاركين والمساندين من القوات الجوية الملكية السعودية.

ويشار إلى أنه شارك في التمرين الجوي المشترك الذي حمل اسم "طويق 2"، 7 دول عربية، وانطلق يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، في بإحدى القواعد الجوية السعودية، واستمر على مدى أسبوعين