السعودية: القبض على لص تركي داخل متحف بمكة

أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على وافد تركي حاول سرقة مقتنيات أثرية من متحف قرب المسجد الحرام.

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصادر مطلعة أن الوافد التركي تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة أم الجود بمكة المكرمة في محاولة لسرقة الآثار، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدته ونجحت الجهات الأمنية في القبض عليه.

وذكرت مصادر أخرى أن الموقوف تسلل فجرا إلى متحف يبعد 9 كيلومترات عن الحرم الشريف عبر دورات المياه، وأنه قام بتحطيم الأسوار الزجاجية للوصول إلى القطع الأثرية، وتمت إحالته إلى التحقيق بعد القبض عليه.

وتداولت وسائل الإعلام السعودية النبأ على نطاق واسع، فيما ربط نشطاء في الإنترنت بين محاولة السرقة وما نشرته وكالة أنباء تركية عن وجود 4 قطع من الحجر الأسود في جامع صوقوللو محمد باشا في اسطنبول منذ نحو 5 قرون.

وعلّق أحد النشطاء قائلا إن القرامطة سرقوا الحجر الأسود لـ22 عاما، فيما سرق العثمانيون قطعا من الحجر الأسود منذ 500 عام! (rt)