السعودية.. الملك سلمان يصدر أمرا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بترقية 200 عضو من أعضاء النيابة العامة، في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار دعم العاهل السعودي للنيابة العامة في البلاد.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا "بترقية ٢٠٠ عضو من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك الأعضاء".

وثمَّن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في "إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وبما يعمق مبدأ العناية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل".

وحثّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن "يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".