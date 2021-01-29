السعودية تؤجل رفع قيود السفر بسبب تأخر إمدادات اللقاح

قالت السلطات السعودية ان الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل إلى منتصف شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن القرار جاء "بناءً على ما أوضحه وزير الصحة (توفيق الربيعة) من أن الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.

وأكد المسؤول السعودي "أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

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