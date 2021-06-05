السعودية تبدأ تطبيق القرار الجديد بخصوص العمالة الوافدة

أعلنت الحكومة المصرية، أنها تلقت تقريرا يفيد ببدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق قرار جديد على العمالة الوافدة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، في بيان صادر، الجمعة، إنه لا بد من حصول العاملين في 263 مهنة متنوعة على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة.

وفي السياق، قال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الوزارة حددت 5 مراكز للاختبارات في (الرياض- الدمام- الإحساء- جازان- رابغ) لمنح الرخصة لمدة 5 سنوات بعد اجتياز الاختبارات

وتشمل الاختبارات، الجانب النظري والعملي؛ حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة، حيث من المقرر بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة، طبقًا للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة المهنية، وذلك بالنسبة للشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملًا، ستبدأ من 2 سبتمبر 2021، والشركات المتوسطة من 50 عاملًا إلى 499 عاملاً، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً من 2 نوفمبر 2021 ، والشركات المحدودة من عامل واحد إلى خمسة عمال من 3 يناير 2022