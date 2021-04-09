السعودية تتحرى هلال رمضان الأحد وتُغرم المعتمرين دون تصريح

منعت السلطات الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي في المساجد خلال رمضان، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

دعت المحكمة العليا السعودية الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، مساء الأحد المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة العليا في بيان، إنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء الإثنين"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم، على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل كثير من الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

غرامة على المعتمرين دون تصريح

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية، فرض غرامة مالية على المعتمرين وزائري الحرم المكي دون تصريح، في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية مساء الخميس، في إطار اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأفاد البيان بـ"فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال (نحو 2700 دولار) لمن يضبط قادما لأداء العمرة من دون تصريح في رمضان، وألف ريال (حوالي 270 دولارا) لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح".

وأوضح البيان أن القرار يأتي "تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف".

وأضافت الداخلية السعودية أن "تطبيق تلك الغرامات سيستمر حتى إعلان نهاية جائحة كورونا، وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها"، حسب البيان ذاته.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، في بيان، منع الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي في المساجد خلال رمضان، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومؤخرا، أطلقت السعودية، تطبيقي "توكلنا"، و"اعتمرنا" عبر الهواتف النقالة، مشترطة تأكيد الراغب في أداء العمرة أو الصلاة بالحرمين، تلقيه لقاح كورونا من خلالهما، للحصول على تصريح بذلك، دون أن توضح مدة هذا التصريح.

وتشهد السعودية، في الفترة الأخيرة، تصاعدا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ سجلت حتى مساء الخميس، 395 ألفا 854 إصابة، بينها 6 آلاف و728 وفاة، و381 ألفا و658 حالات تعاف.

وتستطلع السعودية وغالبية دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان، الإثنين المقبل.