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السعودية تتنازل عن 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة

السعودية تتنازل عن 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة
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