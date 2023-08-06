السعودية تتيح التأشيرة الالكترونية لرعايا 8 دول جديدة

اضافت السعودية الاحد، ثمانية دول جديدة الى قائمة البلدان التي سيتاح لرعاياها التقدم للحصول على تاشيرة زيارة المملكة الكترونيا.

وقالت الهيئة السعودية للسياحة ان مواطني كل من: ألبانيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان وجورجيا والمالديف وجنوب إفريقيا وقرغيزستان، بات متاحا لهم الحصول على التاشيرة الكترونيا.

ويرتفع بذلك الى 57 عدد الدول التي يعد رعاياها مؤهلين لهذه التاشيرة منذ اطلاقها عام 2019.

وتاتي الخطوة في اطار مساعي السعودية الى ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية تناغما مع رؤية المملكة 2030، وبما يكفل تعزيز قطاع السياحة واستقطاب 100 مليون زائر سنويا الى المملكة بحلول ذلك العام.

واستقبلت المملكة عام 2022، نحو 93.5 مليون زيارة لغرض السياحة أو حضور فعاليات ومؤتمرات أو أداء العمرة خارج موسم الحج، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

#السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني ثمان دول إضافية، وتجدد #الهيئة_السعودية_للسياحة ترحيبها بكافة الزوار من كل أرجاء العالم. pic.twitter.com/eJZlSeREWa — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) August 6, 2023





وقالت الوكالة ان ايرادات المملكة من القطاع السياحي عام 2022، ارتفعت الى ما يعادل 49 مليار دولار، بزيادة نسبتها اكثر من 90 بالمئة عن العام 2021.

وتشمل تأشيرة الزيارة الإلكترونية الحاصلين على إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ورعايا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، اضافة الى حاملي تاشيرات الزيارة الى هذه الدول.

ونشرت وكالة الانباء السعودية رابط موقع التقدم لتاشيرة الزيارة "visitsaudi.com/ar/travel-regulations" والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة.