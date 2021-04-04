السعودية تحبط تهريب أطنان من المخدرات

"يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم".

أعلن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إحباط عملية تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين خلال 3 أشهر بالإضافة لـ7.9 طن من الحشيش و5.5 كيلوغرام من الكوكايين.

وأضاف بن نايف: "تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزم يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ونحن مستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا".

وتابع: "كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم".

وقال وزير الداخلية السعودي: "أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكون حصنا منيعا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات".