السعودية تحبط عملية تهريب 12 مليون حبة كبتاغون

احبطت السلطات السعودية محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة، وأوضحت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي في بيان أنها تمكنت من مصادرة أكثر من 12 مليون حبة كبتاغون كانت قد وصلت إلى السعودية عبر الميناء داخل شحنة من حبوب الكاكاو.



وذكرت تقارير اعلامية سعودية أنه تم ضبط الشحنة بعد إخضاع تلك الشحنة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية حيث عُثر على تلك الكمية من المخدرات بعد أخفيت ضمن حبوب الكاكاو.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية "كاكاو" وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة. https://t.co/0kpVEAf5eE#زاتكا pic.twitter.com/OzMcV0FZaB — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 1, 2021

ولفتت الهيئة إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات مما أدى إلى اعتقال مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وبحسب الصحيفة كانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، إذ جرى في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مخبأة أيضا في شحنة حبوب كاكاو، فيما تم ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء.