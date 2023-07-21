السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب الكبتاغون

احبطت السلطات السعودية 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون عبر الحدود من خلال شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر معبر الحديثة

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية وقناة الاخبارية الرسمية مقطع فيديو، يكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب كميات الكبتاغون، داخل شاحنتين ومركبة، وبمساعدة الكلاب البوليسية

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، أنه "في المحاولة الأولى، تم إحباط تهريب 187,200 حبة كبتاغون في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 210,400 حبة كبتاغون بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة"

فيديو | درع حصين لوطن آمن..#الجمارك تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة#ارقد_وآمن #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/ILDJmoNx0j — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 21, 2023

كما تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 142,200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات

وباتت عمليات احباط تهريب المخدرات وخاصة الكبتاغون القادمة من سورية ولبنان مسلسل يومي بالنسبة للجمارك السعودية وتتهم ايران وحزب الله اللبناني بالوقوف وراء هذه العمليات ولم تفلح محاولات اقناع النظام السوري واغرائه بالتطبيع معه من اجل وقف هذه العمليات والتصدي لها.