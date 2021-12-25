السعودية تحسم الجدل: شجرة عيد الميلاد ممنوعة

أكدت السلطات السعودية السبت، ان استيراد شجرة عيد الميلاد الكريسماس ممنوع، وذلك عقب شائعات تحدثت عن قرار غير مسبوق بالسماح بإدخال مستلزمات عيد الميلاد الى المملكة.

وقال حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في تويتر ردا على سؤال من مغرد قال فيه: "بعض الإشاعات تقول إن شجرة الكريسماس مسموح بها؟".

وأجابت الهيئة: "عزيزي العميل، يُمنع استيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

وتمنع المملكة منتجات أعياد الميلاد مثل شجرة الكريسماس وقبعات بابا نويل، غير أن تقارير غربية تحدثت مؤخرا عن أن متاجر في المملكة بدأت في عرضها وبيعها.

وتشهد المملكة مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ضمن رؤية "السعودية 2030"، التي يقودها ويدفع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وعليكم السلام

عزيزي العميل، يمنع إستيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام.

يهمنا تقييمك: https://t.co/R8yxq27omp — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 25, 2021

وتستهدف هذه الرؤية رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة؛ حيث صرح ابن سلمان، سابقا، بأن بلاده "تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه"، لافتا إلى أن المواطنين ينفقون سنويا نحو 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.

وضمن تلك التغييرات، شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال.