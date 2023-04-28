السعودية تحقق بمقتل طبيب مصري في ظروف غامضة

تحقق السلطات الامنية السعودية بمقتل الطبيب المصري محمد فيصل يونس الذي يعمل على اراضيها وطالب مصريون على منصات التواصل الاجتماعي الرياض بضرورة الاسراع في التحقيقات لمعرفة الجناة ومعاقبتهم

وافادت وسائل الإعلام المصرية ان محمد فيصل يونس، قتل أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي إلي رحمه الله تعالى .. الشهيد بإذن الله

د. صيدلي . محمد فيصل يونس

بعد إن قام احد الاشخاص بمباغته غدرا وإطلاق النار عليه اثناء تأدية عمله في صيدليه

في احدى القرى التابعه لمدينة عسير المملكة العربية السعوديه

لا حول ولا قوة إلا بالله 💔 pic.twitter.com/S46mB3Wp8E — Raslan (@1IvzqdwCBXf3jOm) April 28, 2023

وقالت مصادر مطلعة ان الدكتور محمد فيصل يونس،كان يعمل بإحدى صيدليات منطقة عسير، جنوبي المملكة، وان السفارة المصرية في السعودية ابلغت في اتصال هاتفي عائلة الضحية في مصر بالواقعة، كما تجري السلطات السعودية تحقيقاتها لمعرفة مرتكب الواقعة.

من جانبها، أكدت شقيقته الدكتورة مي فيصل، نبأ وفاته، دون الإفصاح عن أسباب الوفاة وتداول عدد من مستخدمي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وسم «حق محمد فيصل يونس» لمطالبة السلطات السعودية بسرعة القبض على الجاني، وتقديمه للمحاكمة.

نقيب الصيادلة الدكتور محمد أنسي الشافعي، و أعضاء مجلس النقابة، نعو ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور الصيدلي محمد يونس من محافظة البحيرة. وأكد الشافعي، في بيان، أن نقابة صيادلة الإسكندرية تدعم أي تحرك مع الجهات المعنية لسرعة إحضار الجثمان، واستجلاء الحقائق كاملة والمحاكمه العادلة للجاني.

وطالب السلطات السعودية بتوفير وسائل الأمان والحماية اللازمة للصيادلة المصريين داخل أماكن عملهم في تلك المناطق النائية.