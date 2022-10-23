السعودية تدعم "الأونروا" ب 27 مليون دولار

تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قدم السفير السعودي في الأردن، شيكا بمبلغ 27 مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لدعم عملياتها في المنطقة.

وتسلم المفوض العام لـ"الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الاحد، الشيك من السفير السعودي، نايف بن بندر السديري، خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة في العاصمة عمان، بحضور نواب ومسؤولين أردنيين، بالإضافة إلى رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولين.

وأكد السفير السعودي، ان بلاده حريصة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، و"الاونروا" في كل مناطق تواجدها، للوفاء بالتزاماتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، في مختلف جوانب الخدمات الصحية والتعليمية، والمعيشية.

وقال السفير "السديري"، إن السعودية قدمت أكثر من 5.2 مليار دولار أمريكي، كمساعدات للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم ميزانيات "السلطة"، في مختلف قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، والمياه، والأمن الغذائي والزراعي، والحكومة، والمجتمع المدني".

وأشار "السديري"، إلى أن المملكة، تقدم الدعم المستمر ل"الاونروا"، لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، تحديدا في ظل الأزمات والتحديات المالية التي تعيشها الوكالة، بسبب جائحة كورونا، والاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، وعموم الشعب الفلسطيني.

وشدد السفير السعودي، على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، مدينا جميع الاجراءات الأحادية التي تقوم بها اسرائيل لتقويض حل الدولتين.

يشار إلى أن السعودية، كانت قد تعهدت في عام 2019، بالتبرع ل"الأونروا" بمبلغ 50 مليون دولار، حيث ياتي التبرع الحالي بهذا السياق.

من جانبه شكر المفوض العام لـ"الأونروا"، المملكة على تبرعها للوكالة، الذي وصفه بالسخي، والمهم لتنفيذ برامج الأونروا، في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.