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السعودية: تدمير 4 طائرات حوثية استهدفت ارامكو ومحطة تحلية

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 10:15
"تصعيد للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية
"تصعيد للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في السعودية انه صد عدوانا حوثيا استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان لافتا إلى أن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وقال بيان صادر عن التحالف انه تم اعتراض وتدمير طائرة 4 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأشار التحالف في بيانه إلى "تصعيد للمليشيات بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية"، حسب وكالة "واس" السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي أن قواته نفذت 18 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا إلى أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

 

 

كلمات دالة:السعوديةالحوثيينارامكوجازان

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