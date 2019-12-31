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السعودية تدين هجمات ميليشيات إيران ضد القوات الأمريكية في العراق

منشور 31 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:48
السعودية تدين هجمات ميليشيات إيران ضد القوات الأمريكية في العراق

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله الثلاثاء، إن المملكة تدين الهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في العراق.

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي نفذ غارات جوية يوم الأحد على جماعة كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد أمريكي مدني يوم الجمعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الإثنين، بالضربات الجوية الأمريكية. وقد تزج الضربات بالعراق على نحو أكبر في أتون صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران. (رويترز)


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