السعودية تزود الاردن بأوكسجين المستشفيات

كشف السفير السعودي في المملكة الاردنية الهاشمية نايف السديري ان بلاده ستزود الاردن بمادة اوكسجين المستشفيات لتعويض النقص الحاصل في هذا القطاع.

وقدم السديري عزاءه لعائلات الضحايا في مستشفى السلط الجديد وقال ان العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بملف جائحة كورونا مثالا يحتذى به من تعاون وتنسيق وتكامل، واشار الى ان السعودية لم تكن سابقا تورد مادة الاوكسجين الى الاردن، حيث جرت العادة الا تصدر اي دولة المواد التي تحتاجها وتستهلكها ، نافيا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص والادعاءات عن وقف السعودية ارسال هذه المادة، مطالبا في الوقت نفسه تحري الحذر والدقة من تصديق تلك المزاعم.

واكد السديري في تصريحات بثتها قناة الاخبارية السعودية على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والعلاقة الخاصة التي تربط قيادة المملكتين واشار الى انها علاقة تاريخية تمتد منذ تأسيس المملكتين على يد الراحلين الملك عبدالعزيز آل سعود والملك عبدالله الاول.

وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وصل الى 16 مليار ريال (5 مليار دولار) وهو دليل على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.