السعودية تجلي بعثتها الدبلوماسية من السودان

اعلنت المملكة العربية السعودية انها تستعد لاجلاء رعاياها من السودان اثر اشتداد القتال ، وفي الوقت الذي اعلنت الاطراف المتناحرة عن الدخول في هدنة الا ان اصوات اطلاق الرصاص كانت لا تزال تسمع في محيط العاصمة

وقالت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن 413 شخصا قتلوا وأصيبَ أكثرُ من 3500 آخرين في الاشتباكات التي دخلت اسبوعها الثاني

وقالت الرياض انها تخطط لاجلاء رعاياها ورعايا دول اخرى من السودان اثر اشتداد المعارك وتردي الاوضاع الامنية والمعيشية الذي تعيشة السوادن في ظل الاشتباكات التي تشهدها لليوم الثامن

واعلن الجيش السوداني انه تم اجلاء البعثة السودانية برا الى بورتسودان ومنها جوا الى المملكة العربية السعودية وقال انه ينتظر ان تقوم باقي الدول باجلاء رعاياها

وأفادت الخارجية السعودية، في بيانبـ"بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة"

وقالت التقارير ان أكثر المناطق تأثرا بتلك الاشتباكات هي منطقة وسط الخرطوم، في محيط القيادة العامة والمناطق المحاذية لبوابات القصر الجمهوري علما ان الطرفين وقعا على هدنة تم تمديدها لاسباب انسانية الا ان السلع الغذائية الاستراتيجية، نفذت أو تكاد تكون متواجدة بكميات قليلة، في الأسواق.