اليونان تزود السعودية ببطاريات دفاع جوي

سلمت اليونان القوات المسلحة السعودية بطاريات دفاع جوي موجهة تستخدم في أنظمة صواريخ باتريوت واشارت الأركان اليونانية الى ان فريقا من قواتها المسلحة توجه إلى المملكة العربية السعودية لاتمام العملية

حفل وداع للفريق اليوناني

وفي حفل بمشاركة سفراء خليجيين ومن الولايات المتحدة ودع وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ونائبه نيكوس هاردالياس ورئيس الأركان كونستيندينوس فلوروس، الفريق

ووصف رئيس الأركان اليوناني، هذه الخطوة بالتاريخية، قائلا أنها ستخدم السلام والأمن العالميين. وأضاف فلوروس أن التعاون القائم بين اليونان والمملكة العربية السعودية، سيساهم في إحلال الأمن والاستقرار في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

بطاريات دفاع جوي الى السعودية

وخلال زيارة رسمية لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس إلى المملكة العربية السعودية في أبريل/ نيسان 2021، تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتزويد الرياض ببطاريات دفاع جوي موجهة.