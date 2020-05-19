السعودية تسجل تسع وفيات و2509 إصابات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 329 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي اليوم، إلى تسجيل 2509 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 59854 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2886 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31634.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء “كوفيد-19” في البلاد إلى 121 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحافي إنه تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16764 حالة.

ولفت إلى أن 179 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 342 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 4681 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما وذلك للحد من انتشار الفيروس.

