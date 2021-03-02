السعودية تشترط الحصول على لقاح كورونا لحجاج الموسم القادم

أعلنت السعودية، الإثنين، أن الحصول على لقاح كورونا شرط لأداء فريضة الحج الموسم القادم.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام.

جاء ذلك في تعميم (قرار) وزاري نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، وذلك قبل أشهر من حلول موسم الحج، دون أن يوضح الربيعة عدد الحجاج الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام، وهل سيكون العدد محدودا من الداخل مثل 2020، أم سيشهد مشاركة أوسع.

وقال الربيعة مخاطبا وزارته: "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ودعا إلى "الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج".

ووجه الوزير بتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

ومؤخرا، بدأت العديد من دول العالم، منها السعودية، تنفيذ خطط لتطعيم مواطنيها والمقيمين، لمواجهة تفشي كورونا.

وشهد 2020 موسما استثنائيا للحج، ومراعاة لجائحة "كورونا"، اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من كل أرجاء العالم. (الأناضول)