السعودية تشيد بالأمن الجزائري بعد اعتقاله شخصا هدد بتفجير سفارتها

عبرت السفارة السعودية الخميس، عن تقديرها للسلطات الجزائرية عقب توقيفها شخصا هدد بتفجير مقر سفارة المملكة في هذا البلد المغاربي في وقت سابق الاربعاء.

وقالت السفارة السعودية في بيان عبر حسابها في تويتر أن شخصا اتصل بها هاتفياً فجر الأربعاء و"وجّه تهديداً مباشراً بتفجير" مبناها في الجزائر العاصمة.

واضافت السفارة في بيانها انها بادرت الى ابلاغ الجهات الجزائرية المختصة، والتي تمكنت من تحديد هوية الشخص المتصل "وإلقاء القبض عليه".

واذ عبرت البعثة السعودية عن تقديرها جهود السلطات الجزائرية، فقد اكدت ثقتها في قوات الامن في هذا البلد و"التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد" وتقديم ذلك الشخص الى العدالة.

وكانتوكالة الانباء الجزائرية الرسمية قالت ان قوات الامن اعتقلت صباح الاربعاء، شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر العاصمة.

ونقلت الوكالة عن مصدر امني قوله ان السفارة السعودية كانت تلقت عند الساعة الثالثة من فجر الاربعاء (بالتوقيت المحلي) اتصالا هاتفيا من شخص "هدد بالقيام بإعتداء عن طريق التفجير" ضد مقرها.

واضاف المصدر ان التحريات التي اجرتها اجهزة الامن عقب تلقيها بلاغا من السفارة بخصوص التهديد، اسفرت و"في وقت قياسي" عن توقيف هذا الشخص.

وتابع ان الشخص المعتقل جرى اخضاعه لفحص "طبي في مجال الأمراض العقلية"، مشيرا الى انه سيصار بعد ذلك الى عرضه امام العدالة.