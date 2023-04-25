السعودية تضبط ملايين الاقراص المخدرة في شحنة رمّان

ضبطت السلطات السعودية في ميناء جدة الاسلامي زهاء 13 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدّر كانت مخبأة ضمن شحنة فاكهة الرمان، واعتقلت اربعة اشخاص على صلة بمحاولة تهريب هذا المخدر الى داخل المملكة.

وتبذل السعودية منذ سنوات جهودا هائلة لاحباط محاولات تهريب وتوزيع المخدرات في اراضيها.

وقال الرائد مروان الحازمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تصريح اوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المتابعة الأمنية اسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة رمان عبر ميناء جدة.

كما جرى القبض على اربعة اشخاص من مستقبلي هذه الشحنة في محافظة جدة، وهم اربعة مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية واليمنية.

ونشرت وسائل اعلام سعودية صورا ومقاطع فيديو تظهر الاشخاص الاربعة مكبلة ايديهم الى الوراء ووجوههم الى جدار، بينما كان يقف بجانبهم رجل امن ملثم حاملا بندقية.

وتظهر في الصور والمقاطع كذلك عبوات مخصصة لنقل الرمان وقد ملئت باكياس شفافة تحوي اقراص المخدر.

صور من عملية محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/qGhTBtn0VX — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 25, 2023

وفيما لم يوضح بيان المتحدث السعودي ما اذا كانت اقراص المخدر المضبوطة هي حبوب الكبتاغون، لكن من المعلوم ان هذا الصنف مؤلف من الفينيثلين، وهو احد انواع الأمفيتامينات.المحفزة، والمخصص لعلاج حالات من بينها اضطرابا نقص الانتباه والأرق.

وفيما لم يوضح بيان المتحدث السعودي ما اذا كانت اقراص المخدر المضبوطة هي حبوب الكبتاغون، لكن من المعلوم ان هذا الصنف من المخدرات مؤلف من الفينيثلين، وهو احد انواع الأمفيتامينات.المحفزة، والمخصص لعلاج حالات من بينها اضطرابا نقص الانتباه والأرق.

والكبتاغون هو التسمية التجارية لعقار الماني نال براءة اختراع في ستينيات القرن الماضي قبل ان يتم حظره لاحقا ويصبح انتاجه واستهلاكه مقتصرا على الشرق الاوسط، وتغدو سوريا اكبر منتج له، ومصدرا لتصديره الى اسواق الخليج، وخصوصا السعودية التي تعد احد اكبر هذه الاسواق.