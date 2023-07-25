السعودية: تطورات جديدة في قضية التحرش بطفل خلال بث مباشر

ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن نشر محتوى جنسياً وتحرش لفظياً بطفل في بث مباشر في منطقة حفر الباطن.

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن قام بإنشاء قناة إلكترونية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك لنشر محتوى جنسي ومضايقة طفل في بث مباشر، حيث استخدم في الفيديو ألفاظًا خادشة للحياء.

وتم تحويل المتهم إلى النيابة العامة بناءً على أمر صدر منها للقبض عليه بتهمة التحرش ونشر المحتوى الجنسي.

🎥 | شرطة محافظة حفر الباطن تقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/qXyxlWrp9N — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2023

عقوبات مشددة

وقد أكدت صحيفة "عكاظ" أن المركز النيابي قد رصد هذا الحدث وقدم تقريرًا عن الشخص الذي ارتكب الجريمة. وبناءً عليه، أصدر النائب العام أمرًا سريعًا بالقبض على المتحرش استناداً إلى المادتين 15 و 17 من نظام الإجراءات الجزائية.

ومن المتوقع أن يواجه المتهم عقوبات مشددة بعد استكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية ضده.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي ومساءلة المرتكبين عن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم بعقوبات جزائية مشددة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي نبيل قملو أن نظام مكافحة التحرش قد أنشئ عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة والتشهير لمكافحة هذه الجريمة ومنع حدوثها.

جرائم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أن بعض جرائم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصنف أيضاً كجرائم معلوماتية بجانب جريمة التحرش.

وأوضح قملو أن عقوبة التحرش تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى العقوبتين. وتزداد العقوبة في حال تورط طفل أو شخص ذو احتياجات خاصة، أو إذا كان المتحرش يتمتع بالسلطة على المجني عليه، أو في حالة وقوع الجريمة في أماكن العمل أو الإيواء أو المدارس أو المرافق الاجتماعية. كما تتشدد العقوبة إذا كان المتحرش والضحية من نفس الجنس، أو إذا تكررت الجريمة، أو إذا كان المجني عليه فاقداً للوعي أو نائماً. وفي حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث، تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة مالية تصل 300 ألف ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين. وتحتفظ المحاكم بالحق في نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية على نفقة المحكوم عليه.

