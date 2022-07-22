السعودية تعتقل مواطنا تواطأ لإدخال صحفي إسرائيلي لمكة

أعلنت الشرطة السعودية الجمعة، أنها احالت الى النيابة العامة مواطنا تواطأ لتسهيل دخول صحفي "غير مسلم" يحمل الى مكة، وذلك بعد أيام من بث قناة إسرائيلية تقريرا مصورا لمراسلها الذي قالت انه تمكن من التسلل الى المدينة المقدسة.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان إنها "أحالت إلى النيابة العامة مواطناً متواطئا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين".

واكد البيان ان هذا الفعل يشكل "مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين"، مشيرا الى ان المواطن السعودي المتورط "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

ودعت الشرطة في بيانها جميع القادمين إلى السعودية الى "احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة".

وشددت على أن "أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة".

شرطة منطقة مكة المكرمة: إحالة مواطن إلى النيابة العامة نقل وسهل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين pic.twitter.com/AstmfgCO09 — الأمن العام (@security_gov) July 22, 2022

غضب واعتذار

وكانت القناة 13 الإسرائيلية بثن الاثنين، تقريرا مصورا من مكة المكرمة أعده "خلسة" الصحفي جيل تماري الذي ظهر في التقرير وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام ويصعد على جبل الرحمة.

ويعد هذا الجبل جزءا من مشعر عرفات الذي يحظى بقدسية شديدة باعتباره المكان الذي ألقى فيه النبي محمد خطبة الوداع قبل 14 قرنا.

ومنعًا لكشف هوية الشخص الذي رافقه فقد أُخفي وجهه وصوته الحقيقي خلال التقرير، فيما خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحيانا للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي.

وأثار بث التقرير موجة غضب في العالم الاسلامي دفعت بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج للتنديد بما وصفه بأنه تقرير "غبي وضار" بالعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.

ولاحقا نشرت القناة الاسرائيلية اعتذارا باللغة العربية على حسابها الرسمي في "تويتر، أكدت من خلاله أن زيارة محرر الشؤون الخارجية في القناة إلى مدينة مكة المكرمة لم تأت للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وقالت القناة: "نحن في قناة الأخبار 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من المصادر الأولى".

وأوضحت أن "هذه المبادئ كانت على رأس الأولويات في زيارة المراسل جيل تماري إلى السعودية، ونعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدرها الأول هي في غاية الأهمية.

وأفادت قناة الأخبار 13 بأنها تدعو إلى التسامح بين الأديان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام كل الأديان".