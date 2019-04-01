السعودية تعدم ثلاثة رجال وامرأة في قضايا تهريب مخدرات

ارشيف

نفّذت السلطات السعودية الاثنين حكم الاعدام في باكستانيين ويمني وامرأة نيجيرية، بعدما دينوا بقضايا تهريب وترويج مخدرات، ليرتفع إلى أكثر من 50 عدد الذين اعدموا في المملكة في 2019.

وقالت وزارة الداخلية ان المدانين الأربعة أعدموا في مدينة مكّة المكرّمة، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية السعودية "واس".

وأعدمت السلطات في المملكة المحافظة 53 شخصا في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الحكومية.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الاعدام بتهم التورط باعمال ارهابية او جرائم قتل او اغتصاب او اتجار بالمخدرات.

وفي عام 2018، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 120 شخصا.