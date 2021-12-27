السعودية تعدم عنصر من داعش خطط لتفجير تجمعات سكنية

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الاعدام بحق أحد عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، وهو يمني الجنسية بعد إدانته باستهداف تجمعات مدنية بحزام ناسف في الرياض، لتكون عملية الاعدام الثانية خلال شهر بعد اعدام مواطن شارك في إطلاق نار على رجال أمن.

داعش حاول استهداف تجمعات سكنية

وافاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بان الجاني محمد عبدالله أحمد الصدام أقدم على "العمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي". وأوضح أن الجاني كان يخطط لتنفيذ ذلك "من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره".

وأشار البيان إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام، فيما "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور" .

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ محمد عبدالله أحمد الصدام، اليوم الإثنين 23 / 5 / 1443 هـ؛ 27 / 12 / 2021م بمدينة الرياض.

الحكم عليه بالقتل تعزيزا

وبعد القبض عليه، قالت الداخلية إن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته "وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل تعزيرا".

وفي 5 أكتوبر، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق مواطن دين بتهمة الاشتراك في "خلية إرهابية" في مدينة الدمام أيضا.

وفي 6 سبتمبر، أعلنت الرياض إعدام مواطن تمت إدانته بتهمة تهريب الأسلحة من وإلى البلاد والاشتراك في "خلية إرهابية".