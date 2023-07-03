السعودية تعدم مصريا وخمسة مواطنين مدانين بالارهاب

نفذت السلطات السعودية الاثنين، حكم الاعدام في اربعة مواطنين ومصري بعد ادانتهم بتهم الارهاب على خلفية هجوم استهدف دار عبادة للشيعة في منطقة الاحساء شرقي المملكة عام 2016، وخلف خمسة قتلى.

وقالت وكالة الانباء السعودية نقلا عن وزارة الداخلية انه تم تنفيذ حد الحرابة في حق المصري طلحة هشام محمد عبده الذي قالت انه انتمى الى تنظيم ارهابي، واطلق النار على دار العبادة وكذلك على رجال الامن كما حاول تفجير نفسه.

واضافت ان حد القتل تعزيرا تم تنفيذه في حق السعوديين الاربعة الذين اشتركوا في العملية، وهم: أحمد عسيري ونصار الموسى وحمد الموسى وعبدالله التويجري.

وكانت مصادر أمنية سعودية اعلنت مقتل خمسة أشخاص في هجوم على مسجد في منطقة الأحساء التي يسكنها عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية عام 2016.

واستهدف الهجوم حينها مسجد الإمام الرضا في حي محاسن بالإحساء عقب صلاة الجمعة.

وكانت السلطات السعودية نفذت حكم الاعدام في الرابع من حزيران/يونيو الماضي في حق ثلاثة اشخاص مدانين بتهم من بينها الارهاب والاغتصاب و"فعل الفاحشة" بفتيات، بحسب ما افاد بيان لوزارة الداخلية في المملكة.

وفي الشهر الذي سبقه، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مواطنين على خلفية قضايا من بينها التجسس وتأسيس خلايا إرهابية والتدريب على الاسلحة والقنابل وشن هجمات على رجال الشرطة.

وجرى تنفيذ احكام الاعدام بحق اربعة منهم على الاقل في المنطقة الشرقية التي كانت شهدت اضطرابات منذ 2011، في سياق "الربيع العربي".

ومنذ بداية العام اعدمت السلطات 39 شخصا على الاقل، فيما كانت اعدمت 147 شخصا العام الماضي، وهو ضعف عدد من اعدموا في العام الذي سبقه والبالغ 69 شخصا.

وعادة ما يتم تنفيذ الاعدامات بقطع الراس، لكن ليس واضحا ما اذا استمرت السلطات في تبني هذه الوسيلة حيث ان التقارير الرسمية لم تعد تتطرق الى مثل هذه التفاصيل.