اعدام 3 سعوديين بتهم الارهاب والاغتصاب و"الفاحشة"

نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام الاحد، في حق ثلاثة اشخاص مدانين بتهم من بينها الارهاب والاغتصاب و"فعل الفاحشة" بفتيات، بحسب ما افاد بيان لوزارة الداخلية في المملكة.

وقال البيان انه تم تنفيذ "حُكم القتل تعزيراً" بالثلاثة، وجميعهم من المنطقة الشرقية ذات الغابية الشيعية، بعد ادانتهم بتهم ابرزها الانضمام الى "خلية إرهابية"، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم.

واضاف البيان انه تمت كذلك ادانة احد المحكومين بتهمة باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر "بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".

واورد اسماء الرجال الثلاثة وهم حسين بن علي بن محمد المحيشي، وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف، وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي، مشيرا الى ان حكم الاعدام بحقهم تم تنفيذه في المنطقة الشرقية.

بيان وزارة الداخلية السعودية حول اعدام الرجال الثلاثة

والشهر الماضي، نفذت السلطات السعودية حكم الاعدام بحق سبعة مواطنين على خلفية قضايا من بينها التجسس وتأسيس خلايا إرهابية والتدريب على الاسلحة والقنابل وشن هجمات على رجال الشرطة.

وتم تنفيذ احكام الاعدام بحق اربعة منهم على الاقل في المنطقة الشرقية التي كانت شهدت اضطرابات منذ 2011، في سياق "الربيع العربي".

ومنذ بداية العام اعدمت السلطات 39 شخصا على الاقل، فيما كانت اعدمت 147 شخصا العام الماضي، وهو ضعف عدد من اعدموا في العام الذي سبقه والبالغ 69 شخصا.

وعادة ما يتم تنفيذ الاعدامات بقطع الراس، لكن ليس واضحا ما اذا استمرت السلطات في تبني هذه الوسيلة حيث ان التقارير الرسمية لم تعد تتطرق الى مثل هذه التفاصيل.