السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في عسير

أعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين، في محافظة عسير جنوب غرب المملكة، وفق ما أفادت به الوكالة الرسمية "واس".

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء (الاثنين) من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط".

ويكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة، وبشكل مستمر تعلن الرياض إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين، وسبق أن نجحت هجمات الأخير باستهداف مناطق حيوية في المملكة لا سيما النفطية منها.

أما الحوثيون، فأعلنوا عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم، أنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من خميس مشيط.

وقالت الوكالة نقلا عن العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".

ويأتي ذلك بينما ذكرت الوكالة السعودية أن مقاتلات التحالف "كثفت غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمال غرب اليمن".