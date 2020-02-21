السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من اليمن

نسبت وكالة الانباء السعودية إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول إن الصواريخ أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف المدن والمدنيين.

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن إن السعودية اعترضت ودمرت صباح يوم الجمعة عدة صواريخ باليستية أطلقتها "الميليشيات الحوثية" باتجاه مدن سعودية.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول إن الصواريخ أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف المدن والمدنيين.

ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

