السعودية تعلن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، حيث تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية التي تشتمل على توزيع حصة كل دولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة الحج وتسهيل أداء المناسك بأفضل طريقة ممكنة، كما تعكس أهمية التحضير المبكر لضيوف الرحمن وضرورة تنظيم الحج بشكل فعال وسلس.

وصرح وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان أمس السبت، أن هذا البرنامج الزمني الجديد يعد تحولًا مهمًا سيسهم في التجهيز المبكر لموسم الحج، داعيا الدول إلى البدء في التحضير لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات مميزة وملائمة لضيوف الرحمن.

ويشجع الوزير الدول على البدء في التخطيط والترتيب لرحلات الحج المقبلة، مهيبا بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصحية والأمنية المعمول بها خلال فترة الحج، من أجل سلامة وراحة الحجاج.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن الدول التي تنهي تعاقدها مبكرًا ستحظى بالأولوية في اختيار المواقع المناسبة لأداء مناسك الحج. يأتي ذلك بهدف ضمان التحضير المبكر والاستعداد الجيد لتقديم خدمات متميزة وأفضل لضيوف الرحمن.

المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل: