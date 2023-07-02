السعودية تعلن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، حيث تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية التي تشتمل على توزيع حصة كل دولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحسين تجربة الحج وتسهيل أداء المناسك بأفضل طريقة ممكنة، كما تعكس أهمية التحضير المبكر لضيوف الرحمن وضرورة تنظيم الحج بشكل فعال وسلس.
وصرح وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان أمس السبت، أن هذا البرنامج الزمني الجديد يعد تحولًا مهمًا سيسهم في التجهيز المبكر لموسم الحج، داعيا الدول إلى البدء في التحضير لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات مميزة وملائمة لضيوف الرحمن.
ويشجع الوزير الدول على البدء في التخطيط والترتيب لرحلات الحج المقبلة، مهيبا بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصحية والأمنية المعمول بها خلال فترة الحج، من أجل سلامة وراحة الحجاج.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن الدول التي تنهي تعاقدها مبكرًا ستحظى بالأولوية في اختيار المواقع المناسبة لأداء مناسك الحج. يأتي ذلك بهدف ضمان التحضير المبكر والاستعداد الجيد لتقديم خدمات متميزة وأفضل لضيوف الرحمن.
المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل:
- 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو/ حزيران 2023 تسليم الوثيقة.
- 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.
- 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.
- 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج.
- في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير/ شباط 2024.
- 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/ آذار 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات و20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل/ نيسان 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات.
- في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو/ أيار 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة.