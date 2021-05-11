السعودية ودول عربية وإسلامية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر، كما اعلنت دول عربية واسلامية عدة ذات الامر.

وتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير وحوطة سدير، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية.

ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء ( 29 رمضان).

وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هجري، الموافق 11 مايو 2021"، مؤكدة أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأعربت المحكمة العليا عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً، مما يعني أن أول أيام شهر شوال سيكون الخميس 13 مايو.

وفي وقت سابق، أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

وقال : في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء" وفق قناة العربية.

كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.



بدوره، أكد الفلكي د.خالد الزعاق أن رمضان عدته 30 يوماً، وسنصوم خلاله 4 أيام جمعة، مضيفاً أنه سيكون يوم الـ 13 من شهر مايو المقبل أول أيام عيد الفطر.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي، ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون "مستحيلة" في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه ستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

كما أعلن الاردن ودولة الإمارات أن يوم الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتحرت الدول العربية والإسلامية، مساء الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

الى ذلك، أعلنت السلطات الأسترالية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.

من جهته، أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الأسبوع الماضي، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي في بيان رسمي، إلى أن “موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو 2021”.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.