عندما صام السعوديون رمضان 28 يوما ثم تداركوا الخطأ..!

يعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري الهلال مساء يوم 29 من رمضان، فإذا لم تتم رؤيته يستمر شهر الصيام ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد. لكن احتمالية الخطأ واردة..!.

هذا العام، سيتم تحري هلال شهر شوال الثلاثاء 11 ايار 2021، ومن ناحية فلكية فيُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 13 ايار.

غير ان معظم الدول الاسلامية لا تأخذ بالحسابات الفلكية، وترى عدم مشروعية ذلك في تحديد بداية الشهور وانتهائها،

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي مطالع ثمانينيات القرن الماضي، عدم الاعتماد على الحساب الفلكي في اثبات بدايات الشهور سواء كان رمضان او غيره، باعتبار أن القول بذلك "مخالف لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولما عند جمهور أهل العلم".

حيث انه يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وفي اللفظ الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.

وتثبت الرؤية بشهادة رجل واحد عند جمهور الفقهاء، باستثناء المالكية حيث المشهور عندهم عدم ثبوت دخول الشهر بشهادة الواحد. وقد أجالز الحنفية والحنابلة أن تكون الشاهدة على الرؤية امرأة، بخلاف المالكية والشافعية الذين لم يجيزوا ذلك.

التحري قديما وحديثا

أخذت مسألة رؤية هلال بداية الشهر مكانها من الخلاف في صفوف أهل العلم قديما وحديثا، فقديما اعتمد كثير من البشر على وسائل بدائية لرؤية الهلال، .. فالناس في القرى والصحراء يعتمدون على الأشخاص المعروفين بالرؤية الجيدة.

وفي غياب وسائل الإعلام والاتصال بين الناس قديما كانت رؤية الهلال والإخبار به تشكل صعوبة في الرؤية والمعرفة، حيث كان تحري رؤيته يتم بطريقة بدائية من خلال تحديد موقع طلوع الهلال بين فرعي شجرة أو أعلى سقف منزل.

كما كان يختص بالرؤية رجال ونساء يتميزون ببصر حاد وقوي، ويعرفون موقع طلوع الهلال، ولهم تجارب سابقة في تحديد مواقع ولادة هلال الشهر، وبعد تحديدهم وتحققهم من رؤية الهلال ينادون على أشخاص لرؤية الهلال معهم، ومن ثم يتم إخبار مسؤول القرية التي ينتمي إليها الشخص والشهود الذين شاهدوا الهلال.

- الخطأ وارد.. 1404 هـ مثالا-

شكك البعض أحيانا في مصداقية الرائين الهلال، وحاول بعضهم إثبات عدم إمكانية ثبوت الرؤية في الوقت الذي شهد فيه الراؤون برؤيته، وأثار فلكيون جدلا حول الموضوع، بحسب ما يورده الكاتب فيصل زايد في مقال في صحيفة الوطن السعودية.

ويورد زايد في السياق ما قاله الفلكي الباحث السعودي الدكتور خالد الزعاق، في أحد اللقاءات التليفزيونية من انه اجرى "دراسة لما يقارب 65 سنة، ابتداء من 1370هـ، وتم قبول مشاهدة القمر فيها لشهر رمضان المبارك في 38 سنة في مكان من الاستحالة وجوده فيه أو أنه غير موجود البتة على الأفق".

وأضاف الزعاق "عام 1404 (1983 م) لم تثبت شرعا رؤية هلال رمضان لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمرا بإكمال شعبان ثلاثين يوما، عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك، وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس".

وتابع ان المسؤولين بعد ذلك "تحروا رؤية هلال شوال 1404، فثبتت رؤيته لديهم ليلة الجمعة، فأعلنوا أن عيد الفطر 1404 يوم الجمعة، فصار صومهم 28 يوما، والشهر القمري لا يكون 28 إنما يكون 29 أحيانا و30 أحيانا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان، فأعلنوا ذلك، وأمروا الناس بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر، إبراء للذمة وإحقاقا للحق".

وقد أفتى في ذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز قائلا انه "ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، ومتى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوما، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان، وعليهم قضاؤه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما، وإنما الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون".

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا حدث في زمن علي رضي الله عنه، صاموا ثمانية وعشرين يوما ، وأمرهم علي بصيام اليوم الذي نقصهم وإتمام الشهر تسعة وعشرين يوما.

- اتفاق بعد اختلاف-

هذا العام، ستخرج معظم الدول العربية للبحث عن الهلال بعد غروب شمس يوم 29 رمضان الموافق الثلاثاء 11 مايو/أيار، إلا أن الاقتران أصلا سيحدث، فلكيا، في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة هذا اليوم.

يعني ذلك أن الفرق المختصة من المستحيل أن ترى الهلال، لأنه لم يقترن أصلا بعد مع الشمس، وعلى ذلك يكون يوم 12 مايو/أيار متمما لشهر رمضان، و13 مايو/أيار هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر من دون شك.

أما الدول الأخرى، مثل سلطنة عمان والمملكة المغربية، فقد صامت متأخرة بفارق يوم عن بقية الدول العربية، مما يعني أن الفرق الشرعية ستخرج فيها يوم 29 رمضان (الموافق 12 مايو/أيار).

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن رؤية الهلال ممكنة للعينين المجردتين في هذه الدول، مما يعني أنها ستعلن -على الأرجح- يوم 12 مايو/أيار نهاية رمضان، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو/أيار، فتتفق كل الدول العربية معا في غرة شوال هذا العام.

اجازة عيد الفطر في الدول العربية

بانتظار حسم المسألة بالنسبة لثبوت رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء من عدمها، فقد قررت العديد من الدول العربية سلفا مددا مختلفة لاجازة عيد الفطر، نورد بعضها تاليا:

اجازة عيد الفطر 2021 في الأردن

تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 ايار) وحتى يوم السبت 15 ايار والذي يتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال حسب التقويم الإسلامي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في مصر

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية مصر رسمياً من يوم الأربعاء 12 ايار (30 رمضان ) وحتى يوم الأحد 16 ايار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في الامارات

تبدأ إجازة عيد الفطر لدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 ايار) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم السبت 15 ايار) حسب التقويم الإسلامي. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال

إجازة العيد في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر للمملكة العربية السعودية رسمياً بالنسبة للقطاع الخاص من نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 ايار) وحتى يوم السبت 15 ايار (لمدة 4 أيام)، أما في القطاع العام فتبدأ اجازة عيد الفطر من نهاية يوم الخميس 24 رمضان (7 ايار) وحتى نهاية يوم 5 شوال (المتوقع أن يكون يوم الاثنين 17 ايار)

اجازة عيد الفطر 2021 في قطر

تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة قطر رسمياً من يوم الأحد 27 رمضان (9 ايار) وحتى يوم الثلاثاء 18 ايار. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص

اجازة عيد الفطر 2021 في الكويت

تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة الكويت رسمياً من يوم الأربعاء 30 رمضان (12 ايار) وحتى يوم الأحد 16 ايار. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في العراق

تبدأ إجازة عيد الفطر في العراق من يوم الأربعاء 12 ايار وحتى يوم الأحد 16 ايار، على أن يكون يوم الإثنين دوام رسمي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في سلطنة عُمان

تبدأ إجازة عيد الفطر في سلطنة عُمان رسمياً من يوم الخميس 6 ايار وتنتهي بحسب انتهاء شهر رمضان، فإذا صادف أول أيام العيد يوم الخميس 13 ايار فستكون الإجازة حتى يوم السبت 15 ايار، أما إذا صادف أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 14 ايار فستكون إجازة العيد حتى يوم الإثنين 17 ايار. وذلك لأن سلطنة عمان بدأت شهر رمضان 2021 في 14 نيسان بخلاف الدول العربية الإسلامية.