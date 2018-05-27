السعودية تعلن عن قتلى جدد من جنودها على حدود اليمن

أعلنت السعودية، السبت، عن مقتل عدد جديدة من جنودها على الحدود مع اليمن.

وبحسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أعلن السبت عن مقتل 6 جنود.

وذكرت الوكالة أن جنديين قتلا على الحدود في منطقة جازان، فيما قتل ثالث بمحافظة الحُرّث، ورابع في منطقة نجران، ولم تحدد موقع مقتل الجنديين الآخرين.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ملابسات أو زمن مقتل الجنود الستة.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود الرياض تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.