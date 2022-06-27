السعودية تعلن مساهمة بـ 2.5 مليون دولار دعماً لبرنامج الصحة الإنجابية في اليمن

القاهرة، صنعاء،

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم تقديم منحة قيمتها ب2.5 مليون دولار خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان للنساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن.

وسيسهم هذا التمويل في زيادة وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال دعم 15 مرفقاً صحياً و50 قابلة في المحافظات الجنوبية. و إيصال هذه الخدمات لأكثر من 350,000 ألفاً من النساء والفتيات خلال الأشهر الستة القادمة، كما سيمكن النساء الحوامل من الحصول على ولادات آمنة، ويعالج في ذات الوقت أي مضاعفات متعلقة بالصحة الإنجابية كناسور الولادة.

وقال الدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية: "مع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن للعام الثامن، تتفاقم باستمرار أوضاع النساء والفتيات وتزداد المخاطر خاصة لمن هن في سن الإنجاب." وأضاف، "نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تفهم مدى الاحتياجات الكبيرة للنساء والفتيات الصحية والحاجة لخدمات الحماية، وعلى الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في جهود الحفاظ على الاستمرار في تقديم خدمات الصحة الإنجابية."

ويعد مركز الملك سلمان شريكاً دائماً لصندوق الأمم المتحدة للسكان وساعد في الوصول الى آلاف النساء والفتيات بخدمات الصحة الإنجابية والحماية والمعلومات منذ العام 2015.

وتحتاج نحو 8.1 مليون من النساء والفتيات في سن الإنجاب في اليمن إلى المساعدة لوصول لخدمات الصحة الإنجابية. ومن بين كل 5 مرافق صحية تعمل، هناك مرفق صحي واحد يقدم خدمات الأمومة والطفولة وذلك بسبب النقص الحاد في الإمدادات والأدوية الطبية والطواقم المتخصصة.

ويحتاج صندوق الأمم المتحدة للسكان وبشكل عاجل إلى 87 مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة لتمويل استجابته الإنسانية المنقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات المتأثرات.